تقرير: أمريكا تعتزم الحد من وصول الشركات الصينية لخدمات الحوسبة السحابية الأمريكية

قالت مصادر مطلعة أمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم فرض قيود على وصول الشركات الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية بما في ذلك الخدمات التي تقدمها شركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العملاقة أمازون دوت كوم وإمبراطورية البرمجيات مايكروسوفت كورب.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن المصادر القول إن واشنطن تدرس إلزام شركات الحوسبة السحابية بالحصول على تصريح من الحكومة قبل تقديم خدماتها للشركات الصينية التي تستخدم هذه المنصات لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن مايكروسوفت أزور وأمازون وبي سيرفيسز (أيه.دبليو.إس) أهم شركتين في سوق الحوسبة السحابية على مستوى العالم، وتنافس شركات صينية مثل علي بابا جروب.

وذكرت بلومبرج أن البيت الأبيض ووزارة التجارة الأمريكية لم يردا على طلب التعليق، في قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي إن وزارة التجارة هي المعنية بالتعليق على هذه الأنباء.

وتسعى إدارة الرئيس جو بايدن لتشديد القيود على صادرات التكنولوجيا إلى الصين. وأعلنت في أكتوبر الماضي فرض قيود صارمة على بيع رقائق الذكاء الاصطناعي للصين، بهدف عرقلة تطور هذه التكنولوجيا التي تعتبر حيوية للمستقبل الجيوسياسي والاقتصادي للصين. ومن بين القيود التي تدرسها الإدارة الأمريكية تقييم وصول شركات الذكاء الاصطناعي الصينية إلى خدمات الحوسبة السحابية الأمريكية.

ووفقا لمقترح أوسع نطاقا لوزارة التجارة الأمريكية ومنتظر الكشف عنه في وقت لاحق من الشهر الحالي، ستعدل الولايات المتحدة قيود التصدير لجعل بيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين بدون ترخيص حكومي أشد صعوبة.