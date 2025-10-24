الاتحاد الأوروبي يمضي قدما في استخدام الأصول الروسية من أجل أوكرانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال عدة دبلوماسيين بالاتحاد الأوروبي لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن الاتحاد الأوروبي يعتزم المضي قدما في خطط لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا، فيما كلف القادة المفوضية الأوروبية بتقديم خيارات لمواجهة الاحتياجات المالية لكييف.

وكتب رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا عبر منصة إكس: "أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بمواجهة الاحتياجات المالية الملحة لأوكرانيا للسنتين المقبلتين، بما في ذلك الدعم لمجهوداتها العسكرية والدفاعية".

وأشار إلى أن "روسيا لا بد أن توقف الحرب فورا".

وبحث قادة الاتحاد الأوروبي في بروكسل خططا لتزويد كييف بما يصل إلى 140 مليار يورو (162 مليار دولار) لتمويل جيشها والوفاء باحتياجات مالية أخرى في السنوات المقبلة.