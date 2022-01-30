انخفاض إنتاج النفط في كازاخستان بنسبة 13% أمس

تراجع الإنتاج اليومي للنفط في كازاخستان أمس الاثنين، إلى 218.9 ألف طن مقابل 252.6 ألف طن أول أمس، بحسب وحدة البيانات في وزارة الطاقة الكازاخستانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن شركة كازمواني جاز ناشونال الكازخستانية، أعلنت توقف الإنتاج في عدد من وحداتها كليا أو جزئيا أمس.

ووصل الانخفاض في إنتاج وحدات الشركة أمس إلى حوالي 10 آلاف طن من المتكثفات النفطية، بحسب دولت خان كاسانوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة التابعة للدولة خلال اجتماع للحكومة.

وجاء توقف وحدات إنتاج النفط؛ بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء في مناطق من كازاخستان.