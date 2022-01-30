 انخفاض إنتاج النفط في كازاخستان بنسبة 13% أمس - بوابة الشروق
الثلاثاء 4 يوليه 2023 10:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مشاركة الصف الثاني من لاعبي الأهلي في مباريات الدوري بعد اقتراب حسم اللقب؟
النتـائـج تصويت

انخفاض إنتاج النفط في كازاخستان بنسبة 13% أمس

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:14 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يوليه 2023 - 10:14 ص

تراجع الإنتاج اليومي للنفط في كازاخستان أمس الاثنين، إلى 218.9 ألف طن مقابل 252.6 ألف طن أول أمس، بحسب وحدة البيانات في وزارة الطاقة الكازاخستانية.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن شركة كازمواني جاز ناشونال الكازخستانية، أعلنت توقف الإنتاج في عدد من وحداتها كليا أو جزئيا أمس.

ووصل الانخفاض في إنتاج وحدات الشركة أمس إلى حوالي 10 آلاف طن من المتكثفات النفطية، بحسب دولت خان كاسانوف نائب الرئيس التنفيذي للشركة التابعة للدولة خلال اجتماع للحكومة.

وجاء توقف وحدات إنتاج النفط؛ بسبب انقطاع إمدادات الكهرباء في مناطق من كازاخستان.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك