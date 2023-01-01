ضبط شخص استولى على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها في الدقهلية

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط شخص استولى على 2 مليون و239 ألف جنيه من مواطنين بزعم توظيفها.

وتلقى مركز شرطة السنبلاوين بمديرية أمن الدقهلية، بلاغا من 8 أشخاص- مقيمين بدائرة المركز- بتضررهم من شخص (صاحب محل هواتف محمولة، ومقيم بدائرة المركز) لقيامه بالنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء على أموالهم والتى بلغت إجمالى 2,239 مليون جنيهاً بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.