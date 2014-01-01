روسيا: طوابير السيارات فوق جسر القرم أصبحت أقصر

قال مسئولو النقل الروس في شبه جزيرة القرم، التي تحتلها روسيا، اليوم الثلاثاء، إن طابور المركبات التي تعبر جسر كيرتش من البر الرئيسي الروسي إلى شبه الجزيرة قد تراجع بنحو الثلثين إلى مسافة 4 كيلومترات.

وبلغ طول الطابور أمس الاثنين 13 كيلومترا.

وأفادت التقارير بأنه لم يعد هناك طابور في الاتجاه المعاكس.

وامتدت قائمة الانتظار للمركبات المتجهة إلى شبه جزيرة القرم اعتبارا من يوم السبت والأيام التالية، وذلك نظرا لبدء موسم العطلات. وفاقمت عمليات تفتيش المركبات، بسبب الحالة الأمنية المتوترة، التأخيرات.

يشار إلى تعليق حركة الانتقال الجوي بين شبه جزيرة القرم والبر الرئيسي الروسي بسبب الحرب. ونتيجة لذلك، لا يمكن للروس الوصول إلى شبه الجزيرة، التي احتلتها روسيا في عام 2014، إلا عن طريق البر أو السكك الحديدية.

ويعد جسر كيرتش، الذي يمتد لمسافة 19 كيلومترا فوق مضيق كيرتش، الرابط الوحيد الذي لا يمر عبر منطقة الحرب. وقد تضرر بشدة من انفجار وقع في أكتوبر من العام الماضي ولكن تم إصلاحه منذ ذلك الحين.

ولم يقر جهاز المخابرات الأوكراني بتورطه في الانفجار إلا في نهاية مايو الماضي.

وأرسلت أوكرانيا بشكل متكرر طائرات مسيرة فوق شبه الجزيرة لمهاجمة القوات الروسية هناك، وأوضحت الحكومة في كييف أنها تهدف إلى استعادة شبه جزيرة القرم.