هنية: حماس تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية يوم الأربعاء أن حركته تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن هنية "أجرى خلال الساعات الأخيرة اتصالات مع الإخوة الوسطاء في قطر ومصر حول الأفكار التي تتداولها الحركة معهم بهدف التوصل لاتفاق يضع حداً للعدوان الغاشم الذي يتعرض له سكان قطاع غزة".

وأضاف البيان أن هنية تواصل مع المسؤولين في تركيا بشأن التطورات الأخيرة، مشيرا إلى أن الحركة تعاملت بروح إيجابية مع فحوى المداولات الجارية.

وأعلن مصدر مسؤول في حماس ليل الأربعاء/الخميس أن الحركة تبادلت "بعض الأفكار" مع الوسطاء بهدف وقف "العدوان" الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال المصدر المسؤول في الحركة في بيان تلقت (د.ب.أ) نسخة منه: "تبادلنا بعض الأفكار مع الإخوة الوسطاء بهدف وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني".

‏‎من جهته أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان ليل الأربعاء/الخميس، أن إسرائيل تلقت رد حركة حماس من الوسطاء.

وأوضح البيان أن الوسطاء سلموا إسرائيل رد حماس على مقترح صفقة التبادل وستقوم بدراسته والرد عليه.

وقال مسؤولون أمنيون للإذاعة العبرية العامة إن "هذا أفضل رد تم تقديمه من حماس حتى الآن ويشكل أساسا للمضي قدما ولكن لا تزال هناك مسائل تحتاج إلى توضيح مثل التواجد في محور فيلادلفيا ومسألة الأسرى".