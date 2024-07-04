 ثبات معدل البطالة في سويسرا عند 2.3% خلال يونيو الماضي - بوابة الشروق
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ثبات معدل البطالة في سويسرا عند 2.3% خلال يونيو الماضي

برن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 1:02 م | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 1:02 م

ذكرت أمانة الشؤون الاقتصادية في سويسرا، اليوم الخميس، أن معدل البطالة ظل ثابتا للشهر الثاني على التوالي خلال يونيو الماضي.

وبلغ معدل البطالة بدون حساب المتغيرات الموسمية 2.3% في يونيو الماضي.

وكان الاقتصاديون قد توقعوا انخفاض معدل البطالة إلى 2.2%.

وكان معدل البطالة قد بلغ 1.9% خلال يونيو 2023.

وانخفض عدد العاطلين المسجلين إلى 104 آلاف و518 شخصا خلال يونيو الماضي مقارنة بـ105 آلاف و465 شخصا خلال مايو الماضي.

وسجل معدل البطالة بين الشباب، في الفئة العمرية من 15 إلى 24 عاما، 2% خلال الشهر الماضي بدون تغيير.

وأظهرت البيانات ثبات معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية عند 2.4% خلال الشهر الماضي، مثلما كان خلال مايو الماضي.

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