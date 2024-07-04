 الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي قطاع غزة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل اثنين من جنوده شمالي قطاع غزة

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الخميس 4 يوليه 2024 - 10:35 ص | آخر تحديث: الخميس 4 يوليه 2024 - 10:35 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، مقتل اثنين من جنوده في شمال قطاع غزة.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني، بأن النقيب روي ميلر /21 عاما/ من هرتسليا بالقرب من تل أبيب، وهو قائد فصيلة في كتيبة "روتيم" التابعة للواء "جفعاتي"، قتل أثناء اشتباك مع "إرهابيين" داخل أحد المباني في شمال القطاع المحاصر.

وأضافت الصحيفة، أن النقيب إيلي إليشا لوجاسي /21 عاما/ من كريات شمونة، وهو قائد فريق في الكتيبة رقم 75 التابعة للواء المدرع السابع، قتل بنيران مضادة للدبابات في حي الشجاعية بمدينة غزة.

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