الأعلى للأمناء يطمئن أولياء الأمور قبل امتحانات الفصل الدراسي الأول

وجه المجلس الأعلى للأمناء والآباء والمعلمين، برئاسة عبد الرؤوف علام، رسالة طمأنة ودعم شاملة إلى أولياء الأمور وطلاب المدارس قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول، مؤكداً أن المنظومة التعليمية تشهد تكاتفًا غير مسبوق من كافة مؤسسات الدولة لتوفير بيئة تعليمية آمنة ومتميزة.

تكاتف مؤسسات الدولة لدعم العملية التعليمية

وأوضح علام في بيان صحفي اليوم أن العملية التعليمية في عهد الوزير محمد عبد اللطيف تشهد تنسيقًا كاملًا بين جميع مؤسسات الدولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتحقيق أعلى مستوى من النجاح، مشددًا على أن التعليم مشروع مصر القومي ويحظى باهتمام مباشر من القيادة السياسية، باعتبار أن الـ 25 مليونًا و700 ألف طالب في المدارس هم ثروة مصر الحقيقية ومستقبلها القادم.

الرؤية التعليمية للعامين إلى الثلاثة المقبلة

استعرض رئيس المجلس ملامح الرؤية التي طرحها الوزير، مؤكداً أن العمل في التعليم لا يقتصر على التحصيل الأكاديمي فقط، بل يمتد لتربية جيل متمسك بالمبادئ والتقاليد الأصيلة.

وأشار إلى أن مصر تمتلك نظام تعليم جيد، والخطط الحالية تهدف للوصول إلى مستوى متميز خلال العامين أو الثلاثة المقبلة، مع التركيز على تمكين الطلاب من علوم الذكاء الاصطناعي والبرمجة لضمان مكانة لائقة لهم في سوق العمل العالمي.

الاهتمام بالمسرح والثقافة والرياضة

أكد علام أن الاهتمام بالأنشطة المسرحية والثقافية والرياضية ليس رفاهية، بل هو جزء أصيل من العملية التعليمية، مدعومًا ببروتوكولات تعاون مع وزارتي الثقافة والشباب والرياضة، ومنها دوري المدارس.

الاعتماد الكامل على المدارس

في ختام البيان، دعا عبد الرؤوف علام أولياء الأمور إلى الاعتماد الكامل على التعليم داخل المدرسة، مؤكدًا أن المدارس شهدت تطويرًا ملموسًا يجعلها قادرة على القيام بدورها التعليمي والتربوي دون الحاجة إلى أي "مساعدات خارجية".

وأضاف علام: "نحن كأولياء أمور ومعلمين شركاء في هذه المسؤولية، وهدفنا هو راحة الطالب ونجاحه. ندعو الجميع للهدوء وتوفير المناخ النفسي المناسب للأبناء خلال فترة الامتحانات، مع الثقة الكاملة في أن الدولة بكامل أجهزتها تقف خلفهم لدعمهم وتأمين مستقبلهم".