حماس: نؤكد رفضنا التام لمخططات تهجير شعبنا قسرا بما فيها استخدام أرض الصومال وجهة لأبناء غزة

أعربت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» عن رفضها وإدانتها – بأشد العبارات - ما أعلنته الإدارة الانفصالية في منطقة «أرض الصومال» بشأن تبادل الاعتراف مع كيان الاحتلال المجرم، وتعده سابقةً خطيرةً، ومحاولةً مرفوضةً لاكتساب شرعيةٍ زائفةٍ من كيانٍ فاشيٍّ محتلٍّ لأرض فلسطين وقبلة المسلمين الأولى، ومتورّطٍ في جرائم حرب وإبادة جماعية، ويواجه عزلةً دوليةً متصاعدة.

وأكدت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، صباح السبت، «رفضها التام لمخططات الاحتلال لتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، بما فيها استخدام أرض الصومال كوجهةٍ لأبناء غزة».

وأعلنت دولة الاحتلال، أمس الجمعة، اعترافها بـ«أرض الصومال كدولة مستقلة ذات سيادة»، وهو أول اعتراف رسمي بالجمهورية المُعلنة من جانب واحد، والتي انفصلت عن الصومال.

وقالت إن «لجوء حكومة مجرم الحرب نتنياهو، إلى الاعتراف بإدارةٍ انفصاليةٍ في الصومال يعكس عمق العزلة الدولية التي يرزح تحتها الكيان الصهيوني، نتيجة جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبها بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ما يستدعي تعزيز هذه العزلة شعبيًا ورسميًا، ومواصلة الجهود الدولية لمحاصرته، ومحاسبة قادته على جرائمهم بحق الإنسانية».

وثمنت مواقف الدول العربية والإسلامية التي أدانت هذا السلوك الخطير المنتهك للقانون الدولي، لما يحمله من مساسٍ بوحدة الصومال وسيادتها، محذرة من «السياسات الصهيونية الخبيثة الهادفة إلى تفتيت الدول العربية وزعزعة استقرارها والتدخل في شئونها الداخلية، خدمةً للمشروع الصهيوني الاستعماري».