موريتانيا: العثور على جثث 87 مهاجرا غير نظامي وانتشال 36 أحياء

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أفادت السلطات الأمنية الموريتانية بأنها عثرت، اليوم الخميس، على جثث سبعة وثمانين مهاجرا غير نظامي قضوا في حادث غرق مركبهم وانتشلت ستة وثلاثين آخرين لا زالوا على قيد الحياة.

وبحسب مصادر أمنية ، كان على متن الزورق الذي غرق قرب قرية ندياجو الموريتانية المتاخمة للحدود البحرية مع السنغال، 184 مهاجرا أغلبهم من السنغال وجامبيا وجنسيات أفريقية أخرى.

وأكدت المصادر أن العشرات لا زالوا في عداد المفقودين ويرجح أن يكونوا لقوا حتفهم في الحادث .

وأوضحت السلطات أن الزورق انقلب بسبب الرياح والأمواج العاتية في منطقة بحرية تربط نهر السنغال بالمحيط الأطلسي الذي يمثل طريقهم إلى الهجرة والوصول لجزر الكناري الإسبانية .

وتعتبر موريتانيا والسنغال منطلقا لآلاف المهاجرين الأفارقة القاصدين أوربا وخاصة السواحل الإسبانية لأرخبيل الكناري.

وهذا هو أسوأ حادث وفاة جماعية لمهاجرين أفارقة على سواحل موريتانيا منذ مطلع العام الجاري.