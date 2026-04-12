سافيتش: نسعى للتتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة

يستهدف سيرجي سافيتش، لاعب الهلال، تحقيق فريقه لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الموسم الحالي.

ويلعب الهلال مع فريق السد القطري، مساء الغد الإثنين، في دور الـ16 من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال سافيتش في تصريحات للصحفيين: "ستكون مباراة صعبة، لديهم مدرب كبير وهو روبرتو مانشيني ولاعبين جيدين".

وأضاف: "لقد فشلنا في الوصول للنهائي مرتين، وكان لدينا أخطاء والآن لدينا مدير فني جديد ويجب علينا تحقيق اللقب".

قبل أن يواصل لاعب الهلال: "سنعمل جاهدين على تحقيق الفوز من أجل النادي والجماهير".

ثم أنهى تصريحاته: "نعلم أهمية هذه المباراة وتحدث معنا المدرب سيموني إنزاجي عن أهميتها".