السفير المصري في بيروت: ندعم الرئيس عون وخطواته ونثق بمقاربته الواقعية

أكّد السفير المصري في لبنان علاء موسى، بعد لقائه رئيس الجمهورية جوزف عون في قصر بعبدا، اليوم الجمعة، دعم بلاده الكامل له وللخطوات التي يقوم بها.

وقال موسى، إنه بحث مع عون مواضيع عدة متعلقة بالتطورات في لبنان والمنطقة، وأكدت "دعم مصر الكامل له ولخطواته. نحن على ثقة بأن مقاربته للملفات منطقية وواقعية، وتمنينا له التوفيق".

وأشار إلى أن مصر تدرك الدور الذي يقوم به الرئيس عون، وتساهم قدر الإمكان في تنفيذ هذه المهام، قائلاً: "نحن مقتنعون بأنه مع كل خطوة للأمام نقترب أكثر من الاستقرار والأمن في لبنان والمنطقة".

وأوضح السفير أنه أطلع الرئيس على تطورات ملف غزة، وكانت فرصة لتبادل الأفكار، كما جرى التطرق إلى التعاون الثنائي وسرعة انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية-اللبنانية.

ورداً على سؤال حول حصرية السلاح في لبنان، قال موسى: "الرئيس لديه مقاربة واقعية، ونأمل في الساعات المقبلة التوصل إلى اتفاق واضح حول هذا الملف".

وأضاف، "أعتقد أن الإشارات إيجابية ويمكن البناء عليها، ولكن هناك الكثير من الأمور التفصيلية التي يجب معالجتها، وبالطبع أن الدولة اللبنانية على دراية بهذه التفاصيل، والرئيس بشكل خاص يتولاها، ويضع اهتماما كبيرا لمعالجتها".

وعن التطورات في المنطقة غداة الحرب الإسرائيلية – الإيرانية قال موسى: "ارتفعت حدة التوتر في المنطقة بعد فتح جبهة أخرى، ونحن نبحث عن اغلاق الجبهات، لا فتحها. ولكن في النهاية وقف الحرب في أي شكل من الأشكال هو أمر مهم وضروري ويجب دائماً أن نعمل عليه ونثبته".

وأضاف، "لتثبيت أي وقف لإطلاق النار أو إنهاء أي صراع، يجب معالجته من جذوره لكي لا يشتعل مرة أخرى، وهذا هو نهج مصر، ليس فقط في ما يخص المواجهة الإسرائيلية - الإيرانية ولكن أيضا في جميع الملفات وعلى رأسها الملف الخاص بغزة".