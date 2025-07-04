جيمي جيتينز يقترب من تشيلسي في صفقة ضخمة

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني، عن اقتراب نجمه الشاب جيمي جيتينز من الانضمام إلى نادي تشيلسي الإنجليزي، بعد التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف المعنية خلال تواجدهما في فورت لودرديل بالولايات المتحدة، حيث يشاركان حاليًا في مونديال الأندية.

وأكد النادي الألماني أن "التفاصيل التعاقدية لم تُحسم بالكامل بعد"، في حين لم يصدر أي بيان رسمي من جانب تشيلسي حتى الآن بخصوص الصفقة.

جيتينز، البالغ من العمر 20 عامًا، انضم إلى دورتموند في 2020 قادمًا من أكاديمية مانشستر سيتي، وخاض منذ ذلك الحين 107 مباراة مع الفريق الأول، سجل خلالها 17 هدفًا.

وصف المدير الرياضي لدورتموند، سيباستيان كيل، المفاوضات مع تشيلسي بـ"الصعبة"، لكنه أكد في تصريحات للموقع الرسمي للنادي أن الصفقة ستمنح النادي استقرارًا ماليًا وتخطيطًا واضحًا للمستقبل.

ورغم عدم الكشف الرسمي عن قيمة الصفقة، تشير تقارير إنجليزية إلى أن الانتقال سيتم مقابل 65 مليون يورو، لترتفع بذلك قيمة صفقات تشيلسي في الميركاتو الصيفي إلى 296 مليون يورو، وهي الأعلى بين الأندية الأوروبية حتى الآن.

وكان النادي اللندني قد ضم أيضًا:

جواو بيدرو (برايتون) مقابل 63.7 مليون يورو

جيوفاني كويندا (سبورتنج لشبونة) بـ 52.1 مليون

ليام ديلاب (إيبسويتش تاون) بـ 35.5 مليون

إستيڤاو (بالميراس) بـ 34 مليون

داريو إيسوجو (لاس بالماس) بـ 22.3 مليون

مامادو سار (ستراسبورج) بـ 14 مليون

كيندري بايز (إندبندينتي ديل بايي) بـ 10 ملايين



وقال المدير العام لدورتموند، لارس ريكن، إن مسيرة جيتينز تمثل نموذجًا ناجحًا لتطوير المواهب في النادي، مؤكدًا أن انتقاله إلى بلاده سيكون ذا قيمة كبيرة للنادي، وموجهًا له التمنيات بالنجاح في مرحلته القادمة.