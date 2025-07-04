 لافروف يهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بيوم استقلالها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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لافروف يهنئ الولايات المتحدة الأمريكية بيوم استقلالها

موسكو - الأناضول
نشر في: الجمعة 4 يوليه 2025 - 10:36 ص | آخر تحديث: الجمعة 4 يوليه 2025 - 10:36 ص

أعرب عن رغبة موسكو في تطوير التعاون مع واشنطن

هنأ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة الأمريكية بيوم استقلالها، معربًا عن رغبة بلاده بتطوير التعاون أكثر.

وأكد لافروف في بيان، الجمعة، أن روسيا ستواصل دعم وحدة الولايات المتحدة وتحقيق الحلم الأمريكي.

وشدد على استعداد بلاده لتطوير التعاون مع الولايات المتحدة، وقال: "أتطلع بشغف إلى تطوير العلاقات الثنائية في اتجاه بناء يقوم على الاحترام المتبادل ويشجع الاستقرار والقابلية على التنبؤ، ويأخذ في الاعتبار المصالح الوطنية التي تشكلها الحقائق التاريخية والجغرافية والميدانية".

والخميس، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره الأمريكي دونالد ترامب في اتصال هاتفي، بيوم استقلال الولايات المتحدة.

جدير بالذكر أن الشعب الأمريكي يحتفل بعيد الاستقلال عن التاج البريطاني في 4 يوليو من كل عام.

 

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