يبقى الممثل مايكل مادسن، الذي رحل عن عالمنا أمس بمنزله عن عمر ناهز 67 عامًا إثر سكتة قلبية، نجم هوليوود القوي وأحد نجوم المخرج الكبير كوينتن تارانتينو الدائمين، والذى اشتهر بأدواره القوية في عاصمة السينما واكتسب شهرة واسعة بتجسيده شخصية السيد بلوند السادي في فيلم الجريمة "كلاب المستودع" للمخرج كوينتن تارانتينو عام 1992.

ظهر مادسن الذي جاءت لحظة رحيلة مؤثرة للغاية بين الجمهور وصناع السينما في ستة أفلام من إخراج تارانتينو، بما في ذلك "كلاب المستودع"، إلى جانب فيلمي "خيال رخيص"، وفيلمي "اقتل بيل"، و"الثمانية الحاقدون"، و"ذات مرة في هوليوود". وقد رفض مادسن دور فينسنت فيجا في فيلم "خيال رخيص"، الذي ذهب في النهاية إلى جون ترافولتا، وأعاد إحياء مسيرة الممثل.

يُمكن القول إن المشهد الأبرز في مسيرة مادسن الفنية، من بين أكثر من 100 فيلم، هو مشهد قطع السيد بلوند أذن ضابط شرطة أسير أثناء رقصه على أنغام أغنية "عالق في المنتصف معك" لفرقة ستيلرز ويل. وقد كشف الممثل لاحقًا أنه كان يخشاه.

في حديثه للصحفيين عام 2017، أشار مادسن إلى أن فيلم "Reservoir Dogs" كان الفيلم الوحيد الذي أراد أي شخص التحدث معه عنه، مضيفًا: "أفضّل أن أكون بطلًا.. أنا بطل في جسد رجل سيئ، في الأساس".

وتحدث الممثل ذو المظهر القوي والوسيم عن قبوله بعض الأدوار التي لا تُنسى في مسيرته المهنية لإعالة أسرته.

وعلى الرغم من تعاونه مرة أخرى مع تارانتينو في فيلم Pulp" Fiction" بعد 11 عامًا، فقد خسر مايكل مادسن عددًا من الأدوار السينمائية المهمة التي ربما كانت ستوسع نطاق حياته المهنية، بما في ذلك الأدوار الرئيسية في LA Confidential وNatural Born Killers

إلى جانب أعمال تارانتينو، تشمل أعمال مادسن التي لا تُنسى فيلم "Donnie Brasco" للمخرج مايك نيويل، وفيلم "The Doors" للمخرج أوليفر ستون، وفيلمي "Thelma & Louise" للمخرج ريدلي سكوت، وفيلم "Free Willy" للمخرج جيري مادسن، وفيلم "Die Another Day" للمخرج ريدلي سكوت، بالإضافة إلى دور متكرر في المسلسل التلفزيوني "24". في وقت لاحق من مسيرته المهنية، قام بالعديد من الأعمال الصوتية في ألعاب الفيديو، وكان لديه عدد من الأفلام قيد الإعداد، بما في ذلك دراما الجريمة "Cookbook For Southern Housewives".

وُلد مادسن في شيكاغو في 25 سبتمبر 1957 لأم مخرجة أفلام وأب رجل إطفاء. وكانت الممثلة فيرجينا مادسن إحدى أشقائه.

بدأ التمثيل في مسرح ستيبنوولف الشهير، حيثُ كان، وفقًا للتقارير، متدربًا لدى جون مالكوفيتش. كان من أوائل أدواره السينمائية البارزة دورٌ صغير في فيلم "ألعاب الحرب" عام 1983.

تزوج ثلاث مرات، آخرها من ديانا مورجان، وله أربعة أبناء.