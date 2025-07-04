السويد تفوز على الدنمارك في يورو السيدات

فاز منتخب السويد على نظيره الدنماركي 1-0، اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم أوروبا للسيدات المقامة حاليا في سويسرا.

ودخل منتخب السويد البطولة بهدف حصد لقبه الثاني، بعدما سبق له تحقيق لقب أول نسخة في تاريخ البطولة عام 1984، كما خسر المباراة النهائية ثلاث مرات أعوام 1987 و1995 و2001.

وسجلت فيليبا أنجليدال هدف المباراة الوحيد لمنتخب السويد في الدقيقة 55.

وتقام مباراة أخرى بنفس المجموعة في وقت لاحق من اليوم الجمعة، وتجمع بين منتخبي ألمانيا وبولندا.

يذكر أن المنتخب السويدي سيلعب في الجولة المقبلة مع نظيره البولندي يوم الثلاثاء المقبل، قبل أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة ألمانيا يوم 12 من الشهر الجاري.

وتستضيف سويسرا البطولة التي انطلقت أول أمس الأربعاء، وتتواصل منافستها حتى يوم 27 من الشهر الجاري.