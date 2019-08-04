أستراليا تدرس بجدية الانضمام إلى تحالف بحري لحماية الملاحة في الخليج

أعلنت وزيرة خارجية أستراليا، ليندا رينولدز، أن حكومة بلادها تدرس بجدية طلب الولايات المتحدة الأمريكية انضمام أستراليا للتحالف الدولي البحري في مياه الخليج لحماية السفن من إيران.

وقالت رينولدز ـ وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد ـ" إن بلادها لم تتخذ موقفا نهائيا حتى الآن من الطلب الأمريكي بشأن منطقة الخليج، مؤكدة أن الحكومة الأسترالية ستتخذ القرار في هذا الشأن انطلاقا من مصالحها السيادية".

وأعربت رينولدز، عقب المشاورات الأمنية السنوية بين وزراء خارجية ودفاع أستراليا والولايات المتحدة ، عن قلق كانبرا البالغ من التوترات المتصاعدة في المنطقة، ودانت بشدة حوادث استهداف الملاحة في الخليج.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد أعرب في وقت سابق، في كلمة افتتاحية بمستهل المشاورات الوزارية، عن أمل واشنطن في أن تكون أستراليا شريكا للولايات المتحدة في مواجهة أكبر التحديات في مجال السياسة الخارجية، وجهود "إعادة الاستقرار" في سوريا و"الحفاظ على أفغانستان خالية من الإرهاب" و"مواجهة هجمات إيران غير المبررة على الملاحة الدولية في مضيق هرمز".