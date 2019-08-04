بعثة أطلع برة تصل مصر قبل 72 ساعة من مواجهة الأهلي

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عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة تنسيقية مع سمير عدلي المدير الإداري بالفريق؛ للاطمئنان على كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة فريق «اطلع برة»، بطل جنوب السودان.

ويستعد الأهلي لمواجهة أطلع برة يوم 11 أغسطس الجاري في ذهاب الدور التمهيدي بمنافسات دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الجهاز الفني أن بعثة الفريق السوداني ستصل مصر قبل المباراة بـ «72 ساعة»، حيث تقرر خوض مباراتي الذهاب والإياب في مصر، بعد الاتفاق على هذا الأمر مع الجانب السوداني.

ويواصل الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمباراة بطل جنوب السودان المقبلة.