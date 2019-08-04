مزارعو ألمانيا ينتقدون اتفاقية اللحوم بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا

انتقد يوأخيم روكفيد، رئيس جمعية المزارعين الألمان، الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والتي تفتح البابا أمام مزيد من واردات لحوم الأبقار الأمريكية إلى أوروبا

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أمس السبت، قال روكفيد: "سواء كانت اتفاقية ميركوسور (السوق المشتركة لأمريكا اللاتينية أو السوق الجنوبية المشتركة) أو كانت هذه الاتفاقية مع الولايات المتحدة، فإن الاتحاد الأوروبي آخذ على نحو متزايد في القيام بتنازلات على حساب المزارعين الأوروبيين".

وأضاف:" نتابع هذا بقلق عظيم، ففتح السوق أمام واردات لمنتجات زراعية عبر الأطلسي لا يمكن تبريره في ظل النقاش حول المناخ".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن هذه الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة، وقال خلال مراسم التوقيع بالبيت الأبيض:" الاتحاد الأوروبي تقدم بالمبادرة، ونحن نقدر هذا".

كان الاتحاد الأوروبي أعلن في يونيو الماضي أنه توصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لزيادة وارداته من اللحم البقري الخالي من الهرمونات من المزارعين الأمريكيين.

ويتعين موافقة البرلمان الأوروبي على الاتفاقية.

وكانت جمعية المزارعين الألمان انتقدت اتفاقية تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول ميركوسور، وتنظر الجمعية إلى الاتفاقية على أنها تهديد للمنافسة بسبب عدم التساوي في القواعد المنظمة للعمل الزراعي في الجانبين فيما يتعلق بحماية البيئة والمناخ واستخدام المضادات الحيوية وحماية النبات.