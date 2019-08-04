مقتل مطلوب بمخيم للاجئين الفلسطينيين في جنوب لبنان

أفاد تقرير لبناني، اليوم الأحد، بمقتل مطلوب في عملية أمنية داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينين في صيدا، جنوبي لبنان.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية، أن المطلوب بلال العرقوب قتل في عملية أمنية نفذتها مجموعة تنتمي للحركة الإسلامية المجاهدة وعصبة الأنصار الإسلامية فجر اليوم في حي المنشية داخل مخيم عين الحلوة.

وأشارت إلى أنه تم اعتقال ولدي العرقوب، يوسف وأسامة، وتسليمهما إلى مخابرات الجيش اللبناني عند حاجز الحسبة، لافتة إلى أنه إثر ذلك تم إطلاق الرصاص ابتهاجا في المخيم.

وكانت الاشتباكات تجددت في مخيم عين الحلوة، أمس السبت، على خلفية مقتل حسين علاء الدين، الملقب بالخميني (وهو نجل أحد مسؤولي حركة فتح) أول أمس الجمعة، وعاش المخيم أجواء متوترة حيث كانت تسمع رشقات نارية بين الحين والآخر.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن عملية اقتحام مشتركة لحركة فتح وعصبة الأنصار لمواقع بلال العرقوب بالمخيم حيث دارت اشتباكات عنيفة، قبل أن تدخل عناصر من العصبة إلى مقره إلا أنه انسحب مع عناصره.

كما تحدثت معلومات عن إصابة أسامة العرقوب، شقيق بلال العرقوب، أثناء حملة التمشيط.

وأقدم مجهول أول أمس الجمعة على اغتيال الفلسطيني (الخميني)، وذلك خلال مسيرة فلسطينية شاركت فيها جميع القوى ونظمت في الشارع الفوقاني في عين الحلوة.

وسمع عقب ذلك إطلاق نار كثيف وقذائف صاروخية في الشارع الفوقاني لمخيم عين الحلوة.