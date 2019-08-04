الأهلي يرحب بمواجهة بيراميدز بين مباراتي اطلع برة

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رحب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي في خوض مباراة بيراميدز بدور الـ32 لكأس مصر خلال الفترة بين مباراتي اطلع برة من جنوب السودان في الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

ونقل سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي خلال اجتماع مندوبي الأندية في مقر اتحاد الكرة قبوله باقتراح إقامة لقاء بيراميدز أحد أيام 16 أو 17 أو 18 أغسطس المقبلين.

وقد دفع مسؤولو الأهلي للموافقة على مقترح اتحاد الكرة، قرار إقامة مباراتي اطلع برة يومي 11 و23 أغسطس على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتأجلت مباراة بيراميدز والأهلي في الكأس أكثر من مرة، حيث تحدد آخر موعد لها يوم 28 فبراير الماضي، وتسببت في توقف بطولة الدوري الموسم الماضي لعدة أسابيع.