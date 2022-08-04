اعتمدت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، برنامج الدورة ال 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر ويشرف عليه الدكتور خالد داغر رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار وتضم فعالياته 42 حفلا متنوعا تنطلق في الثامنة مساء الأحد 14 أغسطس وتتواصل لأول مرة على مدار 18 يوما متتالية حتى الأربعاء 31 أغسطس.

أكدت عبد الدايم أن الفعاليات والأنشطة الثقافية خلال فترة الصيف تعمل على جذب أكبر عدد من الجماهير بهدف إعادة تشكيل الوعي والارتقاء بالوجدان خاصة وأن سعر التذكرة في متناول جميع الأسر المصرية والمواطن المصري البسيط والتي لا تتعدى ٢٠ جنيها، مشيرة أن مهرجان قلعة صلاح الدين من التظاهرات الراسخة واحد أهم المحافل التي تنظمها وزارة الثقافة ونجح منذ ميلاده عام 1990 في تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفني، متابعة أن فعالياته تضم مجموعة من الألوان الإبداعية الجادة التي تتوافق مع خطط تحقيق العدالة الثقافية وتساهم في تنفيذ محاور التنمية المستدامة الخاصة ببناء المجتمع والإنسان.

من جانبه قال رئيس الأوبرا إن الفعاليات تشمل عروضًا لنخبة من نجوم الموسيقى والغناء في مصر والوطن العربي إضافة إلى عدد من الفرق الأجنبية، وأشار أنه كعادة الأوبرا في تقديم معاني الوفاء والعرفان يتم تكريم 9 شخصيات ساهمت في إثراء الساحة الفنية في مصر والوطن العربي وشارك عدد منهم في نجاح الفعاليات وأنشطة الأوبرا هم اسم المايسترو الراحل كمال هلال، عازف الفيولينة الدكتور محمود عثمان، مغنى الأوبرا مصطفى محمد، الشاعر الغنائي الكبير ابراهيم عبد الفتاح، المايسترو الدكتور محمد عبد الستار، المخرجة والمصممة كريمة بدير، هويده عيد مدير عام المكتب الفنى للموسيقى والاوبرا والباليه بالاوبرا، رجب عبد الوهاب مدير عام الإدارة العامة للاستقبال وممدوح مختار بإدارة التجهيزات الفنية.

يشار أن الدورة ال 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها كل من أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم، مدحت صالح بمصاحبة الموسيقار عمرو سليم وفرقته، فريق مسار إجباري، مجموعة التشيللو State of Harmony + فرقة كاتاك (الهند)، دينا الوتيدي وفرقتها، هشام عباس وفرقته، عازف الريكوردر مدحت ممدوح، الفريق المصري الألماني كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار باسم درويش، کورال أطفال وشباب مركز التنمية المواهب، فرقة قلعة عمان (الأردن)، فريق أطفال كلاسيك، نجوم فرقة أوبرا القاهرة، مجموعة الحضرة للإنشاد الصوفي، علي الحجار وفرقته، فريق وسط البلد، المطربة مروة ناجي، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز وفرقتها.

مصطفى حجاج وفرقته، بغدادي بيج باند بقيادة الدكتور مجدي بغدادي، مي كمال وفرقتها، أحمد جمال وفرقته، المنشد الشيخ ياسين التهامي، اللبنانية تانيا قسيس وفرقتها، فرقة مواويل (سيد إمام- عبد الرحمن بلالة)، أوركسترا النور والأمل، نوال الزغبي وفرقتها، هاني شاكر وفرقته، نادية مصطفى وفرقتها، حنان ماضي وفرقتها، نسمة محجوب وفرقتها، سبيد أوف هارتس بقيادة شريف عليان، السورية لينا شاماميان وفرقتها، فريق بلاك تيما، اللبنانية تانيا صالح وفرقتها، نوران أبو طالب وفرقتها، محمد محسن وفرقته، الموسيقار عمر خيرت، إلى جانب حفلين لنجوم الأوبرا للموسيقى العربية بالإضافة إلى عدد من الفرق الدولية منهم بنما وفنزويلا.