مركز إبداع بيت الغناء العربي يستضيف حفل فرقة الليل والموال

يقيم مركز ابداع بيت الغناء العربي "بقصر الأمير بشتاك" بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الأحد 7 أغسطس الجاري، حفل فرقة الليل والموال ، بقيادة المايسترو رأفت يسري.

ويتضمن برنامج الحفل : "أمانه عليك يا ليل طول" و" يا مسافر وحدك" أداء يسار المغربي ، " الحلو لية تقلان كدة " ، و " لولا الملامة " أداء مني راغب ، " كله ماشي " و " والنبي لنكيد العزال" أداء محمد وحيد ، " مين قالك تسكن في حارتنا " اداء هند هنداوي و دويتو " عيني بترف " بمشاركة الفنان رافت يسري.



كما يغني الفنان رأفت يسري عدد من الأغنيات منها: " كوكتيل اغاني عبد العزيز محمود " ، " في قلبي غرام " ، " قارئة الفنجان" ، " يا عيني ع الصبر"، فرقة الليل والموال تأسست عام 2009، قدمت العديد من الحفلات علي مسارح دار الأوبر، بالإضافة الي مسارح الجهات والمؤسسات الثقافية المختلفة.



