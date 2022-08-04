تراجع فائدة التمويل العقاري في أمريكا لأقل من 5% لأول مرة منذ أوائل أبريل

تراجعت أسعار الفائدة على قروض التمويل العقاري في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى أقل من 5% لأول مرة منذ حوالي 4 شهور، وهو ما يعطي المقترضين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد موجة الارتفاع السريع للفائدة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بيان مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري القول إن متوسط الفائدة على قروض التمويل العقاري التي تبلغ مدتها 30 عاما تراجع إلى 99ر4% مقابل 3ر5% خلال الأسبوع الماضي. وتراجعت الفائدة إلى أقل مستوياتها منذ أوائل نيسان/أبريل الماضي، كما سجلت أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل تموز/يوليو الماضي.

ويمكن أن يساعد تراجع فائدة التمويل العقاري بعض المشترين الذين تضرروا من ارتفاع تكلفة الاقتراض خلال العام الحالي بأسرع وتيرة لها منذ عقود. وبدأت مبيعات العقارات في الولايات المتحدة تتراجع، في حين بدأ المعروض في السوق يرتفع.

وقال سام خاطر كبير المحللين الاقتصاديين في فريدي ماك إن معدلات الفائدة على قروض التمويل العقاري، مازالت متقلبة بسبب الحرب الدائرة بين الضغوط التضخمية والتباطؤ الواضح للنمو الاقتصادي.

ووفقا للبيانات الحالية فإن الحاصل على قرض تمويل عقاري بقيمة 300 ألف دولار ويسدده على 30 عاما، سيدفع قسطا شهريا يبلغ 1608 دولارات بارتفاع قدره 326 دولار عن متوسط القسط الشهري في نهاية العام الماضي.