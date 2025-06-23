قطر بعد هجوم إيران على قاعدة العديد: يمكن للمواطنين والمقيمين ممارسة حياتهم بشكل طبيعي

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن بلاده تدين بأشد العبارات الهجوم الإيراني الذي استهدف قاعدة العديد الأمريكية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن الهجوم الإيراني يمثل اعتداء وانتهاك سافر لسيادة قطر.

ودعا متحدث الخارجية القطرية، للعودة إلى طاولة المفاوضات وحل النزاعات سلميًّا، مشيرًا إلى أن بلاده تعتبر الهجوم مفاجئا في ظل حرص قطر على الوساطة لحل الأزمات.

ولفت إلى أن الهجوم الإيراني يمثل انتهاكا صارخا لسيادة قطر ومخالفة لمبادئ حسن الجوار، موضحًا أن بلاده تحتفظ بحق الرد بما يتوافق والقوانين الدولية وما يتناسب وحجم الهجوم.

ونوه بأنه يمكن لجميع المواطنين والمقيمين العودة لممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية، شن هجوم صاروخي وصفته بالمدمر والقوي على قواعد أمريكية بالمنطقة بينها قاعدة العديد في قطر ردًا على العدوان الأمريكي على إيران الذي استهدف منشآت نووية.

وأضافت أن عملية الرد بدأت بعملية مشتركة للحرس الثوري والجيش

ويأتي هذا التطور في ظل تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران والذي دخلت الولايات المتحدة على خطّه بتوجيهها ضربة ضد المواقع النووية الإيرانية.