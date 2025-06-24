نشر حساب «البيت الأبيض» منشورًا جاء فيه: «تهانينا للجميع! لقد تم الاتفاق بين إسرائيل وإيران على وقف إطلاق نار شامل وكامل.. الثقة في ترامب».

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن التوصل إلى «اتفاق تام وكامل» بين إسرائيل وإيران لوقف إطلاق نار شامل.

وقال عبر حسابه بمنصة « تروث سوشل» : «تهانينا للجميع فقد تم الاتفاق بشكل كامل بين إسرائيل وإيران على أنه سيكون هناك وقف إطلاق نار كامل وشامل».

وأكد أن الاتفاق سيدخل حيز التنفيذ في غضون 6 ساعات تقريبًا، لينهي رسميًا «حرب الـ 12 يومًا»، مضيفا أن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران يبدأ رسميا الساعة 4 من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينتش

وأوضح أن «وقف إطلاق النار سيبدأ خلال 6 ساعات، وسيدوم أولا 12 ساعة ثم ستعتبر الحرب منتهية رسميا».

وأضاف: «بعد مرور 24 ساعة من دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سيحيي العالم نهاية رسمية لحرب الـ 12 يومًا».

وأشاد بالطرفين، قائلا: «أود تهنئة إسرائيل وإيران على امتلاكهما القدرة على التحمل والشجاعة والذكاء لإنهاء الحرب».

وشدد على أهمية هذا الاتفاق في تجنيب المنطقة صراعا مدمرًا، قائلا: «هذه حرب كان من الممكن أن تستمر لسنوات، وأن تدمر الشرق الأوسط بأكمله، لكن ذلك لم يحدث».