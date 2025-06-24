خامنئي: الشعب الإيراني عصيٌّ على الاستسلام

غرد المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، عبر حسابه على منصة «إكس»، قائلا:« أولئك الذين يعرفون تاريخ إيران وشعبها، يدركون أنّ الشعب الإيراني عصيٌّ على الاستسلام».

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل قليل، تحذيرا يطالب فيه سكان المنطقة السابعة في العاصمة الإيرانية طهران بالإخلاء الفوري، استعدادًا لشن عمليات عسكرية».

وجاء التحذير العاجل الذي نشره جيش الاحتلال الإسرائيلي عبر قنواته الرسمية: «إلى جميع الأشخاص المتواجدين في المنطقة السابعة بطهران، سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في هذه المنطقة لمهاجمة البنية التحتية العسكرية للنظام الإيراني.. من أجل سلامتكم وصحتكم، نرجو منكم مغادرة المنطقة المحددة خلال الساعات القادمة.. وجودك يعرض حياتك للخطر».

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن إيران أرسلت للولايات المتحدة إخطارا مسبقا قبل إطلاق الصواريخ على قاعدتها العسكرية في قطر وساعدت على عدم فقد أي أرواح.

وكتب في منشور على منصة تروث سوشيال، تعليقا على مهاجمة قاعدة العديد في قطر: «يسرني أن أبلغكم أنه لم يلحق أي أذى بأميركي، ولم يحدث أي ضرر يُذكر.. والأهم من ذلك، أنهم تخلصوا من كل الرغبات الملحة في الهجوم، ونأمل ألا يكون هناك مزيد من الكراهية.. تهانينا للعالم إنه وقت السلام».