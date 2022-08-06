متحف سوهاج يستقبل مجموعة من الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا

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استقبل متحف سوهاج القومي، مجموعة من الطلاب الوافدين من دول متعددة بمرحلة الدراسات العليا بكلية التربية الرياضية جامعة سوهاج.

وبدأت الزيارة بجولة داخل قاعات العرض، للتعرف على أبرز المقتنيات الأثرية المعروضة به، وفي نهاية الجولة أعربوا عن شدة إعجابهم بجميع مقتنيات المتحف.

كما حرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية تخليدًا لزيارتهم للمتحف.

وكان قد أقام متحف سوهاج القومي، بالتعاون مع الجمعية الوطنية لحماية التراث بصعيد مصر ثان محاضرات اليوم التراثي بعنوان «الأمثال الشعبية ذاكرة شعب (تراث مكنون)»، والذي ألقاها: د/محمد عويس معلم خبير اللغة العربية بمدرسة الثانوية بنات وحاصل علي دكتوراة باللغة العربية.