مصر للطيران للأسواق الحرة توقع بروتوكول تعاون مع شركة FLY EGYPT

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شهد الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، وأحمد الحلو رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة Fly Egypt، توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مصر للطيران للأسواق الحرة وشركة Fly Egypt، وذلك فى إطار جهود الشركة نحو تعظيم العائد وتوفير خدمات أفضل للمسافرين.

ومن جانبه، صرح الدكتور سعد معبد رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للأسواق الحرة، أن هذا التعاون يهدف للاستفادة من خبرة الشركتين في مجال البيع لتكون مصر للطيران للأسواق الحرة هي المورد الوحيد لمنتجات الأسواق الحرة للبيع على أسطول طائرات شركة Fly Egypt.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى تعظيم الموارد الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما يتواكب مع توجيهات وزارة الطيران المدني فى التوسع فى كل الأنشطة التجارية وتحقيق نمو اقتصادي .