جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء لسكان مناطق في مدينة خان يونس جنوب غزة

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أوامر إخلاء لسكان مناطق في مدينة خان يونس جنوب غزة.

وكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «إلى كل المتواجدين في مركز مدينة خان يونس في بلوكات 107, 108, 109، الجيش يعمل بقوة شديدة جداً لتدمير قدرات المنظمات الإرهابية في المنطقة وسيهاجم كل موقع يتم استخدامه لإطلاق قذائف صاروخية».

وأضاف: «من أجل أمنكم، أخلوا فوراً غرباً إلى منطقة المواصي ولا تعودوا إلى مناطق القتال الخطيرة»، زاعمًا أن أمر الإخلاء لا يشمل مستشفييْ الأمل وناصر.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تلجرام»، اليوم الاثنين، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 39 شهيدًا، و317 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 55 ألفًا و998 شهيدًا، و131 ألفًا و559 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف حرب الإبادة، إلى 5685 شهيدًا، و19 ألفًا و518 إصابة.

ونوهت أن حصيلة ما وصل إلى المستشفيات من شهداء المساعدات خلال 24 ساعة الماضية، بلغت 17 شهيدًا، وأكثر من 136 إصابة.

وأفادت بارتفاع إجمالي شهداء «لقمة العيش» ممن وصلوا المستشفيات، إلى 467 شهيدًا وأكثر من 3602 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.