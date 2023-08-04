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ارتفعت أسعار العقود الآجلة للقمح خلال التعاملات الآسيوية اليوم الجمعة، بعد إعلان روسيا إغلاق ميناء نوفوروسيسك الروسي، بعد تعرضه لهجوم بطائرات مسيرة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر القمح ارتفع بنسبة 2.6% ليقلص خسائره الأسبوعية. وأعلنت شركة "كونسرتيوم خط أنابيب بحر قزوين" غلق الميناء مع استمرار عمليات تحميل ناقلات النفط الراسية بالفعل داخل الميناء الذي يستخدم أيضا في تصدير الحبوب والأسمدة والفحم.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في موسكو صباح اليوم الجمعة تعرض الميناء لهجوم بزوارق وطائرات مسيرة.

وقالت السلطات إنه تم التصدي للزوارق المسيرة في نوفوروسيسك بنيران السفينتين اولينجوروسكي جورنياك وسوفوروفيتس دون وقوع أي إصابات أو أضرار.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للقمح تقلبات حادة منذ الهجوم الروسي على الموانئ الأوكرانية البحرية والنهرية عقب انسحاب موسكو من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود يوم 17 يوليو الماضي.

في الوقت نفسه، صدرت روسيا كميات قياسية من القمح إلى الأسواق العالمية.

وارتفع سعر القمح اليوم بنسبة 2% إلى 6.395 دولار للبوشل تسليم سبتمبر المقبل، في حين ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.8% إلى 4.975 دولار للبوشل تسليم ديسمبر المقبل، وارتفع سعر فول الصويا بنسبة 0.9% إلى 13.3725 دولار للبوشل تسليم نوفمبر المقبل.

ورغم ارتفاع سعر القمح اليوم، مازالت الأسعار أقل بنسبة 10% تقريبا عن مستواها في ختام تعاملات الأسبوع الماضي.