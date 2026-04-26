أعلن لبنان، الأحد، إحصاء 13 شهيدا و30 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 2509 شهداء و7 آلاف و755 جريحا منذ 2 مارس الماضي.

جاء ذلك في تقرير صادر عن "وحدة إدارة مخاطر الكوارث" التابعة لمجلس الوزراء اللبناني، نشرته وكالة الأنباء الرسمية.

ويأتي هذا الإحصاء في ظل استمرار خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار المؤقت في لبنان، الذي بدأ في 17 أبريل الجاري.

وكانت الحصيلة الرسمية السابقة تشير إلى 2496 شهيدا و7 آلاف و725 جريحا، إضافة إلى أكثر من مليون نازح، قبل الإعلان عن الأرقام المحدثة.

ولم تقدم الوحدة تفاصيل إضافية بشأن آلية احتساب الأرقام.

لكن بحسب مصادر ميدانية ووسائل إعلام محلية، تواصل الجهات المختصة عمليات انتشال جثامين ضحايا سقطوا قبل سريان وقف إطلاق النار، فيما تعود زيادة أعداد المصابين إلى تحديثات في البيانات وتلقي بلاغات جديدة عن إصابات وقعت خلال الأيام الماضية.

وفي 17 أبريل الجاري، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هدنة في لبنان بين إسرائيل و"حزب الله" لمدة 10 أيام قابلة للتجديد، قبل أن يعلن، الخميس، تمديدها لثلاثة أسابيع إضافية.

ومنذ 2 مارس، تواصل إسرائيل خرق "الهدنة الهشة"، ما أسفر عن شهداء وجرحى ودمار واسع، فيما يرد "حزب الله" على التصعيد باستهداف مواقع لجنود إسرائيليين جنوبي لبنان ومستوطنات إسرائيلية.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ اندلاع الحرب الراهنة، إلى جانب احتلالها أراضي فلسطينية وأخرى في سوريا، ورفضها الانسحاب منها أو القبول بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة.