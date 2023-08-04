أنغام للجمهور السعودي: راهنت عليكم وطلع رهاني مظبوط

أثنت الفنانة أنغام على الجمهور السعودي وتجاوبه الكبير مع أغانيها التي تقدمها خلال حفلها تحت عنوان «صوت مصر»، مساء الخميس، بموسم حفلات صيف جدة، معربة عن حبها الشديد للجمهور السعودي ولذوقه الفني الرائع.

وداعبت الجمهور المتواجد بمسرح بنش مارك، :«كنت فاكرة ان احنا بس اللي مجانين، لكن طلعتوا مجانين أكتر مننا»، مؤكدة أنها لم تكن تتصور أن الجمهور سيتفاعل مع الأغاني التي تقدمها بهذا الأداء الرائع-على حد تعبيرها.

ووجهت حديثها للجمهور قائلة: «أنا راهنت عليكم وطلع رهاني مظبوط وفي محله»-وفقًا لقولها.

وبدأت أنغام، حفلها في السعودية بأغنية «عمري معاك» ثم غنت أغنية «أهي جت»، وأكملت حفلها بغناء «عارفة قيمتي»، وذلك وسط حالة من التفاعل الكبير من الجمهور المتواجد بالحفل، وتجاوب مع الأغاني التي تؤديها، لتسود حالة من البهجة والتصفيق الجار مع كل نهاية أغنية.

ووصلت أسعار تذاكر حفل أنغام في جدة على مسرح بنش مارك، من 300 ريال سعودي أي بما يوازي 2466 جنيهًا مصريًا وحتى 1650 ريالًا سعوديًا أي 13565 جنيهًا مصريًا.