وزارة التعليم: إعلان نتيجة الثانوية العامة الثلاثاء المقبل

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قالت وزارة التربية والتعليم، إن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، يعقد يوم الثلاثاء المقبل، 6 أغسطس الجاري، المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل نتيجة امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الثانوية العامة 2023-2024.

وأوضح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن تحديد موعد إعلان النتيجة يأتي عقب وضع اللمسات النهائية لكل اجراءات التصحيح وتدقيق النتيجة وتطبيق درجات الرأفة، كما سيتم خلال المؤتمر الصحفي إعلان تفاصيل أوائل الثانوية العامة.

ووجه عبد اللطيف، الشكر والتقدير لكل العاملين في منظومة امتحانات الثانوية العامة؛ تقديرا لجهودهم التي بذلوها خلال امتحانات الدور الأول لضمان انتظام سير الامتحانات والذي انعكس بدوره على سلامة الإجراءات المتعلقة بالمنظومة بشكل كامل.