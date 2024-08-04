وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تجرأ العدو على مهاجمتنا سيدفع ثمنا باهظا

هدّد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، برد قوي في حال تعرض إسرائيل لأي هجوم.

وقال جالانت أثناء زيارته لوحدة تكنولوجيا الأرض المسئولة عن الرد التكنولوجي العملياتي للقوات الميدانية: «إذا تجرأ العدو على مهاجمتنا، فسوف يدفع ثمناً باهظًا»، بحسب شبكة سكاي نيوز.

وأضاف: «سنطلب من العدو ثمنا باهظا، كما فعلنا في الأيام الأخيرة إذا تجرأ على الهجوم علينا، وسوف يدفع ثمنا باهظا».

وشدد جالانت على أهمية تشكيل وتوفير الرد العملياتي للقوات الموجودة في الميدان كمحاولة لتمكين استمرار القتال، وأصر على أهمية الاستعداد للانتقال السريع من الدفاع إلى الهجوم قائلا: «نحن مستعدون للتحرك بسرعة لهجوم أو رد».

وارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، يوم الأربعاء، بعد ساعات من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن اغتيال فؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله.

وتترقب إسرائيل تعرضها لهجوم واسع وكبير ردًا على العمليتين.