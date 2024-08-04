قال حزب الله اللبناني إنه "قصف للمرة الأولى مستوطنة بيت هيلل بعشرات من صواريخ الكاتيوشا ردا على استهداف المدنيين في غزة وجنوب لبنان".

وأفادت قناة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في الساعات الأولى من فجر الأحد في مناطق واسعة بالجليل الأعلى، في حين قالت القناة الـ14 الإسرائيلية إنها رصدت إطلاق 50 صاروخا من جنوب لبنان.

ورصدت قناة الجزيرة انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء بلدات حدودية جنوبي لبنان.

وأظهرت صور بُثت عبر وسائل التواصل، اعتراض الدفاعات الجوية الإسرائيلية صواريخ أطلقت من جنوب لبنان.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد إطلاق نحو 30 صاروخا من لبنان باتجاه الجليل الأعلى.

وأضاف جيش الاحتلال أن الدفاعات الجوية اعترضت معظم الصواريخ وسقط أحدها في بيت هيلل دون أن يسبب إصابات.

بدورها، طالبت الجبهة الداخلية التابعة للجيش الإسرائيلي سكان البلدات الحدودية مع لبنان بالبقاء قرب الملاجئ.

ويترقب العالم ردا عسكريا من إيران وحزب الله على إسرائيل بعد اتهام الأخيرة باغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، وتبنيها اغتيال القيادي البارز بحزب الله فؤاد شكر في بيروت مساء الثلاثاء.

ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر الخط الأزرق الفاصل، أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حربا تشنها بدعم أمريكي واسع على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، خلّفت أكثر من 130 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، في واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.