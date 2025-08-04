أعربت صحيفة "تاغس أنتسايغر" السويسرية عن إعجابها بتزايد أعداد الراغبين بالانتقال إلى روسيا من الدول غير الصديقة كأشخاص يؤمنون بالقيم الروحية والأخلاقية التقليدية.



وجاء في مقال عن الهجرة من الغرب إلى روسيا: "بالنسبة لدولة يبلغ عدد سكانها 146 مليون نسمة، هذا العدد ليس كبيرا. لكنه رقم مثير للإعجاب إذا أخذنا في الاعتبار أن روسيا تخضع لعقوبات، ولا توجد رحلات مباشرة من الدول الغربية، وأن تحويل الأموال إليها يتطلب طرقا ملتوية معقدة. الناس لا يأتون إلى روسيا لأنها جنة، بل لأنهم فقدوا إيمانهم بالغرب".

يذكر أن موسكو تقدم "تأشيرة القيم" منذ أغسطس 2024. ويحق التقدم بطلب الحصول عليها لمواطني الدول غير الصديقة التي تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا وجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء هنغاريا وسلوفاكيا.

وأشارت الصحيفة إلى أنه حتى يونيو تم تقديم 1156 طلبا، حيث تصدرت ألمانيا (224 طلبا) ولاتفيا (126 طلبا) والولايات المتحدة (99 طلبا) قائمة الدول الأكثر رغبة بالحصول عليها.

وسبق للمتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن أعلنت عن رغبة مواطنين غربيين بالانتقال إلى روسيا، وأوضحت أن سكان دول "الناتو" يريدون الهجرة إلى روسيا لحماية أسرهم من سياسة الغرب المناهضة للقيم التقليدية.