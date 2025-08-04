مصادر طبية فلسطينية: قرابة 100 شهيد إثر الغارات الإسرائيلية المتواصلة منذ فجر الأحد

أفادت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة اليوم الأحد، باستشهاد قرابة 100 شخص إثر الهجمات الإسرائيلية المستمرة في مناطق متفرقة منذ فجر اليوم.



وبحسب وزارة الصحة في غزة "بلغت حصيلة ضحايا حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، 60839 شهيدا و149588 إصابة".

وأشارت الوزارة إلى أنه "أُدرِج في الحصيلة الجديدة كذلك 290 شهيدا إضافيا بعد استكمال بياناتهم واعتمادها من اللجنة المكلّفة بمتابعة ملف التبليغات والمفقودين، ما رفع العدد التراكمي للشهداء".

وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ667 على التوالي، وسط قصف متواصل وتجويع ممنهج، تسببا في مفاقمة المأساة الإنسانية غير المسبوقة. وفيما يعاني أكثر من مليوني فلسطيني من الحصار والموت البطيء، ترتفع أعداد القتلى يوما بعد آخر تحت الأنقاض أو على طوابير المساعدات.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم، استشهاد 6 فلسطينيين خلال 24 ساعة جراء المجاعة وسوء التغذية، إلى جانب 35 آخرين سقطوا برصاص الجيش الإسرائيلي عند نقاط توزيع المساعدات، لترتفع حصيلة شهداء المجاعة إلى 175، بينهم 93 طفلا.

ومنذ استئناف الحرب على غزة في 18 مارس 2025، بلغت حصيلة الضحايا 9350 قتيلا و37547 إصابة، فيما المئات أثناء محاولتهم الحصول على مساعدات غذائية، وأصيب 511 آخرون، لترتفع حصيلة قتلى "لقمة العيش" إلى 1487 وأكثر من 10578 مصابا، ممن تمكنت الطواقم الطبية من الوصول إليهم ونقلهم للمستشفيات.