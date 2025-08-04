رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: المستوطنون والاحتلال نفذوا 1821 اعتداء خلال يوليو الماضي

قال مؤيد شعبان، رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين نفذوا ما يزيد على 1821 اعتداء خلال يوليو الماضي.

وأوضح "شعبان"، في تقرير الهيئة الشهري حول "انتهاكات الاحتلال وإجراءات التوسع الاستعماري"، أن قوات الاحتلال نفذت 1355 اعتداءً، فيما نفذ المستوطنون 466 اعتداءً، وتركزت مجمل الاعتداءات في محافظات رام الله بواقع 302 اعتداء، والخليل 300، ونابلس 293 اعتداءً، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وأشار إلى أن الاعتداءات تراوحت بين هجمات مسلحة على بلدات وقرى فلسطينية وبين فرض وقائع على الأرض وإعدامات ميدانية، وتخريب وتجريف أراضي واقتلاع أشجار والاستيلاء على ممتلكات وحواجز تقطع أواصر الجغرافيا الفلسطينية.

وبيّنَ رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن اعتداءات المستوطنين "الإرهابية" التي استهدفت البلدات والقرى والتجمعات البدوية الفلسطينية، تركزت في محافظات رام الله بواقع 126 اعتداءً، والخليل 103 اعتداءات، ونابلس 83 اعتداءً، وبيت لحم 39 اعتداءً.

وأضاف أن "إرهاب المستعمرين المتصاعد لم يعد شكلاً معزولاً عن سياق دولة الاحتلال الاستعماري، بل أصبح، ومنذ وقت طويل، تعبيرا حقيقيا عن سلوك الدولة القائمة بالاحتلال، الذي ترعى من خلاله الإرهاب والترويع والتهجير بالتوازي مع الإبادة الجماعية في قطاع غزة".

وأوضح أن هجمات المستوطنين الإرهابية أدت لاستشهاد 4 فلسطينيين في سلواد والمزرعة الشرقية في محافظة رام الله والبيرة، وقرية أم الخير جنوب الخليل.

وأشار إلى أن الهجمات تسببت أيضا بترحيل قسري لتجمعي عرب المليحات في أريحا ودير علا في بيت لحم، بواقع 50 عائلة فلسطينية تتكون من 267 فردا، في مواصلة لمسلسل فرض البيئة القهرية الطاردة التي تتم برعاية ممنهجة من قبل المؤسسة الرسمية في دولة الاحتلال، ليرتفع بذلك عدد التجمعات البدوية التي جرت عملية ترحيلها بفعل إرهاب المستوطنين إلى 33 تجمعاً بدوياً منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضاف أن المستوطنين نفذوا 232 عمليات تخريب وسرقة لممتلكات فلسطينيين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، وكذلك تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم 2844 شجرة منها 2647 من أشجار الزيتون، في محافظات بيت لحم بـواقع 1800 شجرة، ونابلس 640 شجرة، وجنين 320 شجرة.

وأشار إلى أن المستوطنين حاولوا إقامة 18 بؤر استيطانية جديدة منذ مطلع يوليو الماضي، غلب عليها الطابع الزراعي والرعوي، خمسة منها على أراضي محافظة الخليل، وبؤرتين في كل من محافظة سلفيت وبيت لحم ورام الله وأريحا، وبؤرة في طوباس وأخرى في جنين.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال نفذت خلال يوليو الماضي 75 عملية هدم طالت 122 منشأة، بينها 60 منزلاً مأهولاً، و11 غير مأهولة، و22 منشأة زراعية و26 مصدر رزق وغيرها، تركزت في محافظات القدس بواقع 53 منشأة، ومحافظة رام الله 22، ومحافظة بيت لحم 18 منشأة.

كما أوضح أن سلطات الاحتلال، وزعت 33 إخطارا لهدم منشآت فلسطينية في مواصلة لمسلسل التضييق على البناء الفلسطيني والنمو الطبيعي للبلدات والقرى الفلسطينية، التي تترجم هذه الأيام بكثافة كبيرة في عمليات الهدم، وتركزت الإخطارات في محافظة بيت لحم بواقع 19 إخطارا، والخليل 6، بالإضافة إلى 3 إخطارات في كل من قلقيلية وطوباس، وواحد في كل من طولكرم والقدس.

ونوه إلى أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال درست في يوليو الماضي، 34 مخططا هيكليا لصالح مستوطنات الضفة الغربية، و5 داخل حدود بلدية الاحتلال في القدس.

وأوضح أن الجهات التخطيطية في دولة الاحتلال صادقت على 22 مخططا هيكليا لمستوطنات الضفة وأودعت 12 مخططاً بواقع المصادقة على بناء 4492 وحدة استيطانية جديدة وإيداع 1095 وحدة استيطانية جديدة على مساحة تقدر بـ 5268 دونماً.