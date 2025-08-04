 مسئولة أممية: نعمل مع فرقاء ليبيا على خارطة طريق سياسية جديدة - بوابة الشروق
الإثنين 4 أغسطس 2025 10:15 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟

النتـائـج تصويت

مسئولة أممية: نعمل مع فرقاء ليبيا على خارطة طريق سياسية جديدة

علم ليبيا
علم ليبيا
الرباط/ الأناضول
نشر في: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 4 أغسطس 2025 - 10:05 م

قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه، الاثنين، إن الأمم المتحدة تعمل مع الفرقاء الليبيين على إرساء خارطة طريق سياسية جديدة.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لتيتيه، رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عقب لقائها في الرباط بوزیر الخارجیة المغربي ناصر بوريطة، وفق وكالة الأنباء الرسمية للرباط.

وقالت تيتيه إن" ليبيا تمر بمرحلة حساسة للغاية في الوقت الراهن، والتي اتسمت خلال الأشهر الأخيرة بتوترات في طرابلس، وانتخابات بلدية واجهتها عدة تحديات".

وذكرت أن "الأمم المتحدة تعمل مع الفرقاء الليبيين على إرساء خارطة طريق سياسية جديدة" دون مزيد من التفاصيل.

وأشادت بـ"التزام المغرب بتيسير الحوار بين الأطراف الليبية".

وسبق أن احتضنت مدن بوزنيقة والصخيرات وطنجة شمال المغرب، جولات حوار بين المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي- استشاري) ومجلس النواب بطبرق (شرق).

كما احتضنت الرباط لقاءات أخرى، لتوحيد مجلس النواب بشقيه في طرابلس وطبرق.

وأوضحت المسئولة الأممية أن المغرب "يعد شريكا في العملية الرامية للتوصل إلى اتفاق وتوافق بين الأطراف الليبية"، مشيرة إلى أن المملكة "ساهمت في قطع مراحل حاسمة في هذه العملية".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك