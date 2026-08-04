أعربت الكاتبة نوارة نجم عن سعادتها بالمشاركة في فعاليات اليوم الأول من التصفيات النهائية للموسم الخامس من المشروع الوطني للقراءة، المقام في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدة أن اللقاء مع الطلاب منحها قدرًا كبيرًا من التفاؤل تجاه الأجيال الجديدة.

وقالت نوارة نجم، في تصريحات خاصة لـ«الشروق»، إنها فوجئت بمستوى الطلاب المشاركين، موضحة أنها ذهبت إلى اللقاء وهي تتوقع أن تقدم لهم خبرتها، لكنها خرجت وقد استفادت منهم أيضًا، مضيفة: «كنت أظن أنهم يريدون الاستفادة مني، لكن الحقيقة أنني استفدت منهم بقدر ما استفادوا مني، وأسعدوني جدًا».

وأضافت أن أكثر ما لفت انتباهها هو إقبال عدد كبير من الطلاب على قراءة الأدب العربي وحبهم لأم كلثوم، وهو ما اعتبرته مؤشرًا على عمق اهتماماتهم الثقافية، بعيدًا عن الصورة النمطية التي تُرسم عن الجيل الجديد.

ورفضت نوارة نجم الانتقادات المتكررة التي تُوجَّه إلى الشباب بسبب التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، قائلة إن كل جيل يحمّل الوسائل الحديثة مسئولية تغيّر الأجيال، بينما سبق أن قيل الأمر نفسه عن التلفزيون، وقبله الراديو، مؤكدة أن المشكلة ليست في التكنولوجيا، وإنما في طريقة استخدامها.

وأشادت نجم بطلاب المدارس الحكومية والأزهرية المشاركين في المشروع، مؤكدة أنهم يتمتعون بقدرات لافتة في اللغة العربية، ويتحدثونها بطلاقة، ويظهرون قدرًا كبيرًا من الذكاء والنباهة والأدب، مضيفة أن لقاءهم أكد لها أن التعليم الحكومي والأزهري ما زال قادرًا على تقديم نماذج متميزة عندما تتوافر البيئة الداعمة للقراءة.