سعد القرش: جائزة صنع الله إبراهيم تليق بقيم جمالية وإنسانية أخلص لها صاحب «تلك الرائحة»

رحب الكاتب سعد القرش بإطلاق جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية، المقرر منحها سنويًا في ذكرى ميلاد الكاتب الكبير، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا مختلفًا للجوائز الأدبية العربية.

وقال القرش، في منشور عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، إن الجائزة «ستكون جائزة نوعية متفردة، تليق بما أخلص له صنع الله من قيم»، مضيفًا: «لعلها الجائزة العربية الوحيدة الأهلية، لأنها لا تمولها دولة أو حزب سياسي أو وزارة أو رجل أعمال أو شركة اتصالات أو مؤسسة خاصة، وإنما تقوم على التمويل الشعبي من أفراد عرب ومصريين».

وتابع: «أتصور أن الفائز بها سيكون وجهًا منزَّهًا عن اشتراطات أو إكراهات سواها».

وأختتم القرش تدوينته قائلًا: ستنأى الجائزة عن الحسابات والتوازنات، وتكون مستقلة تمامًا، «خالصة لوجه الإبداع ذي الجلال».

وكانت أسرة الكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، بالتعاون مع دار الثقافة الجديدة وعدد من أصدقاء الراحل، قد أعلنت إطلاق جائزة صنع الله إبراهيم للرواية العربية، على أن تُمنح سنويًا في ذكرى ميلاده، فيما يجري العمل على استكمال اللائحة المنظمة، وتشكيل مجلس الأمناء، واستكمال الترتيبات الخاصة بقيمتها المالية وشروط التقدم إليها.