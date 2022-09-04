ذكرت صحيفة بيلد" الألمانية أن الطائرة التي تحطمت في لاتيفيا كانت تائهة بسبب عطل فني.



وأعلنت السويد، مساء اليوم الأحد، عن تحطم طائرة خاصة في البحر قرب لاتفيا بعدما انحرفت عن مسارها.



وكانت الطائرة، وهي من طراز سيسنا، قد أقلعت من إسبانيا وعلى متنها عدد من الركاب، قبل أن تخرج عن مسارها فوق بحر البلطيق حيث ترددت معلومات عن إرسال ألمانيا والسويد مقاتلات لاعتراضها.



وأقلعت طائرات مقاتلة إسبانية وفرنسية للتحقق من الوضع على متن الطائرة الخاصة، لكن الطائرات لم تتمكن من تمييز أي شخص في قمرة القيادة أو في المقصورة.



ووفقًا للصحيفة الألمانية ، كان هناك طيار وامرأة ورجل وفتاة على متن الطائرة، فيما لم يعرف إذا كانوا قد فقدوا الوعي في الطائرة.