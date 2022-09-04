أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، برئاسة المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى – نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، فوز عبدالحليم علام، بمقعد نقيب المحامين، في الانتخابات التي جرت اليوم الأحد على مقعد النقيب العام.

وأضاف أبو العزم خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت (289252) عضوا، وعدد الأعضاء الذين حضروا ( 45983 ) عضوا، وبذلك يكون النصاب القانوني يكون أكتمل عملاً بنص المادة 124 من قانون المحاماة، وقد بلغ عدد الأصوات الصحيحة ( 45298 ) صوتاً، كما بلغ عدد الأصوات الباطلة (685) صوتاً، وحصل عبد الحليم علام على 25267 صوتا، يليه فى المركز الثاني نبيل حسن عبد السلام بـ15005 صوتا.