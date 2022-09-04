أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي اليوم الأحد إطلاق الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار "السجل العقاري"، في خطوة تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي في تقديم الخدمات للجمهور.

وقال الصندوق، في بيان له، إن الشركة ستعمل من خلال منصة رقمية متكاملة، وبالتعاون مع الهيئة العامة للعقار وعدد من الجهات الحكومية الأخرى، على إنشاء سجل عقاري شامل لجميع معلومات الوحدات العقارية، وتقديم خدمات تسجيل العقارات، وفق أفضل الممارسات في هذا القطاع.

وتسعى الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار إلى تطوير إجراءات وآليات التسجيل بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وسهولة وصولها للمستفيدين، عبر الاستفادة من الحلول الرقمية لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير السجل العقاري، حيث سيتم إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية لجميع الوحدات (الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية) وربط بيانات الملكية بالمعلومات الجغرافية، بما يساهم في استدامة القطاع العقاري وتعزيز الشفافية في الخدمات العقارية والتعاملات الناشئة عنها.

وقال رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بصندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، إن الشركة ستعتمد على الحلول الرقمية في عملياتها التشغيلية، وربطها مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، مما يعزز الموثوقية والشفافية في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة، وبما ينعكس إيجابيا على تحسين جاذبية البيئة الاستثمارية، الأمر الذي يسهم في رفع معايير القطاع.

وأضاف أن تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار يأتي تماشيا مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تركز على إطلاق وتمكين القطاعات الرئيسية في المملكة، ومنها القطاع العقاري، إلى جانب مبادرة صندوق الاستثمارات العامة للنهوض بالقطاعات من خلال الحلول التقنية المتقدمة بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية 2030.

من جانبه، قال ماجد الحقيل، وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إن إطلاق صندوق الاستثمارات العامة للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار يمثل خطوة نوعية، سينعكس أثرها على تعزيز الموثوقية والشفافية في الملكيات العقارية والحد من المنازعات العقارية.

ويشهد سوق العقارات في السعودية حالة ركود مرتفعة نسبيا بالأشهر الأخيرة، لا سيما في فصل الصيف جراء عودة أعداد كبيرة من العمال الوافدين إلى بلدانهم لقضاء العطلة، إضافة إلى تراجع حركة السياحة بالمملكة مع ارتفاع درجات الحرارة.