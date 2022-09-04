ياسمين صبري تكشف حقيقة الصورة المتداولة مع ابنتها

كشفت الفنانة ياسمين صبري، في بيان صحفي، اليوم، حقيقة الصورة المتداولة والتي يزعم البعض أنها ابنتها.

وقالت ياسمين صبري: "الصورة كانت في مسلسل فرصة تانية؛ والفتاة الصغيرة كانت تجسد ابنه هبة مجدي وكانت هذه الصورة في كواليس المسلسل".

وتابعت: "أنا لم أنجب حتى الآن؛ وبالتأكيد لو حدث ذلك سيعلم الجميع فليس لدي ما أخفية".

في سياق منفصل، أعلنت الفنانة ياسمين صبري، عن خوضها سباق دراما رمضان 2023 بمسلسل درامي جديد، لم تعلن أي تفاصيله عنه.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبري، مسلسل "فرصة تانية" الذي عرض في دراما رمضان 2020 مسلسل "فرصة تانية" بطولة: ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.