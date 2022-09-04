الكشف على 306 مواطنين وتحويل 11 مريضا إلى مستشفى أبو رديس خلال قافلة بأبو زنيمة

اختتمت القوافل الطبية المجانية التي أطلقتها مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، خلال الفترة من 31 أغسطس الماضي حتى 3 سبتمبر الجاري بأودية تال، وغرندل، والرملة، والبدع التابعين لمدينة أبو زنيمة، أعمالها، بتوقيع الكشف وتقديم العلاج، وإجراء الجراحات الطبية بالمجان، وذلك تحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، والدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة.

وقال الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة، إن القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، "حياة كريمة" بهدف تقديم الخدمات الطبية المختلفة الأهالي الوديان والقرى والأماكن الأكثر احتياجا للخدمات الطبية بالمحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح اليوم الأحد، أنه جرى توقيع الكشف الطبى بمختلف التخصصات على 306 مواطنين، وجرى تحويل 11 مريضا لمستشفى أبو رديس المركزي لتوقيع الكشف الطبي عليهم على نفقة الدولة واستخراج قرارات العلاج وإجراء العمليات الجراحية.

وأشار إلى أن القوافل الطبية ضمت 8 تخصصات طبية مختلفة، وهم: الباطنة، والجراحة، والأطفال، والجلدية، والنساء والولادة، والأنف والاذن، والأسنان، وتنظيم الأسرة، إضافة إلى إجراء التحاليل الطبية وصرف العلاج بالمجان.

وأضاف أنه سيجري عقد قافلة طبية بوديان ميعر، وأبو حجاب بطور سيناء يومي الأربعاء والخميس الموافق 7 و8 سبتمبر الجاري، وبوديان مكتب والندية بمدينة أبو رديس يومي الجمعة والسبت الموافق 9و 10 سبتمبر الجاري.