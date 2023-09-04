جنرال أوكراني: قواتنا اخترقت الخط الدفاعي الروسي في الجنوب

أعلن قائد أوكراني محلي، لوسائل إعلام بريطانية، أن القوات الأوكرانية اخترقت أول وأقوى خطوط الدفاع الروسية في منطقة زابوريجيا جنوبي أوكرانيا.

وقال البريجادير جنرال أولكسندر تارنافسكي، في مقابلة نشرتها صحيفة "أوبزرفر" البريطانية، أمس السبت، إن الجنود الأوكرانيين يتوقعون تقدما أسرع نحو خط الدفاع الثاني الأضعف.

وأضاف تارنافسكي أن حقل ألغام ضخم في المنطقة كان قد أعاق الهجوم المضاد ضد القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في فبراير 2022، وأن عملية إزالة الألغام جرت بشكل رئيسي خلال الليل.

والهدف من الهجوم الجنوبي، هو الوصول إلى بحر أزوف الواقع على بعد 90 كيلومترا.

ودمرت البحرية الأوكرانية زورقا حربيا روسيا في البحر الأسود، وأعلنت البحرية الأوكرانية على تطبيق تليجرام أن ستة من أفراد طاقم الزورق قتلوا وأصيب آخران بعدما أطلقت كييف النار على الزورق في شمال غرب البحر الأسود.

وفي مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الأوكرانية، تظهر لقطات من منظور طائرة مسيرة أشخاصا يفرغون الزورق وينقلون أشياء إلى الشاطئ، وبعد فترة وجيزة أظهرت اللقطات انفجارا كبيرا.

ولا يمكن التحقق بشكل مستقل من بيانات الجيش الخاصة بالمعارك. ولم يتضح بعد متى تم تصوير الفيديو.

وقالت القوات الأوكرانية إن روسيا هاجمت منطقة أوديسا في جنوب أوكرانيا باستخدام طائرات مسيرة.

وأضافت القوات، عبر تطبيق تليجرام، أن شخصين أصيبا في الهجمات التي تسببت أيضا في نشوب حريق.

وتعد المنطقة ضرورية لتصدير الحبوب الأوكرانية، الذي تعوقه روسيا منذ أن ألغت صفقة الحبوب الدولية.

وقال البيان العسكري إن "الهجوم الضخم باستخدام طائرات مسيرة استمر أكثر من ثلاث ساعات ونصف" دون تحديد المكان الذي وقع فيه الهجوم بالضبط.

وقالت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية في منطقة أوديسا أسقطت 22 من أصل 25 طائرة مسيرة.

كما أعلن مدونون عسكريون مؤيدون للكرملين عن الهجمات، بما في ذلك ثلاث هجمات بطائرات مسيرة، أسفرت عن تعطيل أجزاء من البنية التحتية للميناء.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات التي قدمها كل طرف من طرفي الحرب.

وقصفت روسيا موانئ البحر الأسود والدانوب في منطقة أوديسا عدة مرات.

وقبل فترة وجيزة من الهجمات الروسية الأخيرة، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن سفينتي شحن أخريين مرتا عبر ممر للحبوب أنشأته كييف في المنطقة.

كان وزير الدفاع الأوكراني، أولكسي ريزنيكوف قد صرح ، قبل أن يعين الرئيس زيلينسكي رستم عميروف بدلا منه مساء اليوم الأحد ، إنه يتوقع أن يتم نشر مقاتلات إف-16 المتطورة، الموردة من جانب حلفاء أوكرانيا، لمواجهة روسيا، بحلول الربيع المقبل.

وفي مقابلة مع وكالة يوكرينفورم الأوكرانية الحكومية للأنباء، نُشرت اليوم الأحد، قال الوزير إنه يجب تدريب الطيارين على المقاتلات، وإجراء صيانة على البنية التحتية ومرافق الصيانة.

وقال إنه نتيجة لذلك، سيتم على الأرجح نشر الطائرات فعليا على خطوط الجبهة في الربيع.

وتعهدت هولندا والدنمارك والنرويج جميعها لأوكرانيا بتزويدها بالطائرات.

وقال ريزنيكوف إنه تعين عليه كتابة العديد من رسائل التطمين بأن أسلحة حلف شمال الأطلسي "الناتو" تلك، لن تُستخدم إلا لأغراض دفاعية وليس على الأراضي الروسية.

وتحذر روسيا من أن المقاتلات ستؤدي إلى تصعيد أكثر للصراع.

ونجحت أوكرانيا حتى الآن في ضمان الحصول على 50 طائرة على الأقل. ودعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخرا إلى تزويد بلاده بإجمالي 160 مقاتلة إف-16 من أجل استعادة السيادة على مجالها الجوي.

وتقوم العديد من الدول بتدريب طيارين أوكرانيين.

كان الجيش الأمريكي قد أعلن الشهر الماضي إنه يعتزم تدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات إف-16 المتطورة على الأراضي الأمريكية.