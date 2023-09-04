إيطاليا: منفتحون لمشاركة سعودية في صندوقنا الاستثماري

أكد وزير إيطالي الانفتاح التام والاستعداد لمشاركة من جانب المملكة العربية السعودية في صندوق استثماري لبلاده.



جاء ذلك رداً على الصحفيين على هامش منتدى أمبروزيتّي ببلدة تشيرنوبيو الواقعة شمال إيطاليا، من جانب وزير المشاريع والصُنع في إيطاليا، أدولفو أورسو، الذين سألوه عن احتمال أن يقدم وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال منتدى الاستثمار الإيطالي السعودي الذي يُعقد اليوم الاثنين في ميلانو، على الإعلان عن الاستثمار في صندوق (الصنع في إيطاليا) الاستراتيجي، بحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء.



وبهذا الصدد، قال الوزير أورسو: “لا يمكنني توقع القرارات التي سيتم اتخاذها بعد ذلك، وبشكل خاص من قبل الآخرين، ولكن أستطيع أن أقول إن الصندوق الاستراتيجي الإيطالي، الذي تم إنشاؤه بمشروع قانون في طور الموافقة عليه بالبرلمان، قد أثار اهتمام مستثمرين دوليين عديدين وصناديق استثمار سيادية”.



وأشار الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، إلى أن هذه الجهات “تؤمن بأن من الممكن المشاركة من خلال الصندوق بالاستثمارات في سلاسل التوريد الاستراتيجية الخاصة بمجال الصنع في إيطاليا”. واختتم مكرراً القول: “نحن منفتحون تمامًا ومستعدون من ناحية هذا الأمر”.